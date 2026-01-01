Незаконните постройки, изградени в коритото на река Тунджа в Ямбол, ще бъдат премахнати след координирани действия на Областната администрация, Община Ямбол, Дирекцията за национален строителен контрол и останалите компетентни институции. Това заяви областният управител Георги Чалъков на брифинг пред журналисти.

Става въпрос за терен от няколко декара в речното корито, разположен в района преди разширението на ул. „Преслав“. Там през годините са изградени десетки масивни и немасивни жилищни постройки, както и временни постройки тип „колиби“, обитавани целогодишно. Там преминават и далекопроводи с високо напрежение, посочи Чалъков.

По думите му, проблемът е дългогодишен, а първите документи, удостоверяващи незаконното строителство, датират още от 2013 година. „Оттогава досега не са предприети действия. Трябва да бъдат съборени“, каза Чалъков. Той подчерта, че теренът е държавна собственост, намира се в речното корито на Тунджа и не може да бъде използван за жилищно застрояване.

Областният управител предупреди, че при обилни валежи и неблагоприятна метеорологична обстановка реката може да излезе от коритото си и да застраши хората, които живеят там. „И не се знае в кой момент там реката ще излезе от своето корито и ще залее този незаконен квартал с десетки постройки“, каза още той.

Чалъков посочи, че социалните служби ще бъдат ангажирани с оценка на потребностите на живеещите в района, сред които има и много деца в риск, преди да започне извеждането им от терена. „Това се прави прави и с мисъл за живота и здравето на тези хора, защото въобще не им е място там“, коментира той.

„Компетентният орган по събарянето на такова строителство е Община Ямбол. Със съвместни действия с общинската администрация ще направим всичко възможно това незаконно строителство да бъде премахнато“, заяви областният управител на Ямбол.

По думите му, през миналата година са извършени геодезическо заснемане и описване на незаконните постройки, но процедурата не е приключила. В момента всички институции подготвят необходимата информация, след което ще бъдат предприети следващите действия по закона.