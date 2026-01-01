Втори ден продължава разпитът на свидетели по делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която пострадаха петима души. След инцидента 35-годишната Христина почина от тежките си наранявания, а 4-годишният ѝ син Мартин остана с трайни увреждания.

Днес пред Окръжния съд в Бургас показания дадоха Виктория Тодорова, която е пътувала заедно с подсъдимия в превозното средство, както и собственикът на фирмата за отдаване под наем на АТВ-та Димитър Шомилов.

По думите на Виктория Тодорова от потеглянето до удара са изминали едва около десет секунди.

„През цялото време Никола повтаряше, че машината ускорява и не може да я спре“, разказа тя пред съда. По думите ѝ Бургазлиев е качил електрическото АТВ на тротоара, тъй като по пътното платно в този момент са се разминавали два автомобила.

Протест пред съда в Бургас преди делото за фаталната катастрофата с АТВ в „Слънчев бряг“ (СНИМКИ)

След края на заседанието свидетелката отказа да коментира случая пред медиите. На въпрос дали случилото се ѝ е смешно, както според близките на жертвата се е държал подсъдимият след катастрофата, тя отговори единствено: „Не“. На последвалите въпроси заяви, че не си спомня случилото се, а адвокатите ѝ призоваха журналистите да я оставят да си тръгне.

По време на съдебното заседание адвокатът на близките на пострадалите Георги Радков заяви, че малко преди фаталния инцидент Бургазлиев е направил опит да наеме друго АТВ, но му е било отказано заради видимо неадекватното му състояние.

Различна версия представи собственикът на базата за отдаване под наем на превозните средства Димитър Шомилов. По думите му служителят е преценил, че клиентът е бил в нормално състояние и затова му е предоставил машината.

„Работникът е преценил, че е в нормално състояние“, каза Шомилов. Той допълни, че фирмата редовно отказва да отдава превозни средства на хора, които видимо не са в състояние да ги управляват.

„Много хора са връщани. Видимо, като не са в състояние“, заяви той.

Започна делото за фаталния инцидент с АТВ и жертва в „Слънчев бряг“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Шомилов подчерта още, че всеки клиент подписва договор и декларация, че не е употребил алкохол или наркотични вещества.

„С Бургазлиев също има подписан договор“, каза той.

По време на заседанието отново е бил получен сигнал за бомба в Съдебната палата в Бургас. За разлика от предходното заседание този път не се е наложила евакуация и съдебният процес е продължил нормално.

Разпитите по делото ще продължат и на следващите заседания, когато предстои да бъдат изслушани още свидетели.