Върховният административен съд отмени Решение № 267 от 9 април 2026 г. на Министерски съвет на Република България. С него е отменено Решение № 50 от 21 януари 2026 г. на Министерски съвет на Република България за одобряване на кандидатури за европейски прокурор от Република България.

Административното дело беше образувано пред ВАС по жалби на трима одобрени кандидати, участвали в процедурата.

Държавата оттегли номинациите за европейски прокурор

Върховните съдии приемат, че процесният акт на Министерски съвет е незаконосъобразен на две основания. Едното е некореспондиращи помежду си фактически и правни основания за упражняване на компетентност. А второто е липса на кумулативно предвидени материалноправни предпоставки, относими към посоченото от органа правно основание.

Констатираният порок влече незаконосъобразност на оспореното решение в цялост, поради взаимната обусловеност на отделните му части.

Поради това върховните магистрати приемат, че допуснатото нарушение на материалния закон и несъответствието с целта му, обуславят отмяна на Решение № 267 от 09 април 2026 г. на Министерски съвет на Република България за отмяна на Решение № 50 от 21 януари 2026 г. на Министерски съвет.

Решението по административно дело № 4124 от 2026 г. подлежи да обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд.