Повдигнаха обвинение на мъж за голямо количество метамфетамин за 35 790 евро, съобщиха от прокуратурата.

На 3 юли в Димитровград униформени са подали сигнал за спиране на водач. Той не изпълнил полицейското разпореждане, ускорил движението си и опитал да избегне проверката.

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Автомобилът е бил последван от полицейските служители, които след кратко преследване го спрели. При излизане от моторното превозно средство водачът му изхвърлил плик с бяло кристалообразно вещество.

Извършен е оглед и претърсване. От купето са иззети два полиетиленови плика, съдържащи бялото кристалообразно вещество. Тествано с полеви наркотест то реагирало на метамфетамин с тегло 1000 грама.

Спрямо мъжа е взета мярка „гаранция“ в размер на 4000 евро, както и „забрана за напускане пределите на Република България”, освен с разрешение на Окръжна прокуратура-Хасково.