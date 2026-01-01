Над 13 млн. евро са заплатените задължения за местни данъци и такси за първото полугодие на 2026 г. през Системата за електронно плащане на Портала на електронното управление, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ). За сравнение, това е сумата, събрана за платени данъци и такси през Централния виртуален ПОС (ВПОС) за цялата 2025 г. За 2024 г. сумата е била 7 млн. евро.

От началото на годината най-голям дял от плащанията са към Столична община, следвана от Пловдив, Варна и Бургас. Заедно те формират близо 70 на сто от всички постъпления, като само Столична община отчита около 48 на сто от общата събрана сума, посочват от ведомството.

Порталът на електронното управление позволява на гражданите и бизнеса да проверяват и заплащат задължения за местни данъци и такси към всички общини в страната, включително и стари задължения.

След регистрация в Портала на електронното управление, потребителите могат да направят справка в раздел „Моето пространство“ - „Проверка на задължение за местни данъци и такси“, като системата автоматично показва налични задължения и позволява плащането им по реда на тяхното възникване – от по-старо към по-ново.

От Министерството изтъкват още, че през първото полугодие на 2026 г. чрез Централния ВПОС терминал са платени над 6 млн. евро за електронни фишове, наказателни постановления и фишове на МВР, спрямо над 5 млн. евро за същия период на 2025 г.

В началото на миналата година от Министерството на електронното управление, което сега е част от МИДТ, съобщиха, че общо 14 млн. лева са платените задължения за местни данъци и такси за 2024 г. през Системата за електронно плащане. Най-много са платените данъци и такси към Столична община, Пловдив, Варна и Бургас. Те формират 70 на сто от общия обем данъци, като само от Столична община събираемостта е в размер на над половината от събраната за посочения период сума, уточниха тогава от министерството.