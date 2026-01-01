След изтичането на шестмесечния срок, в който арх. Боян Недев изпълняваше временно длъжността главен архитект на Столична община, със Заповед № 6901/06.07.2026 г. на кмета на София Васил Терзиев за временно изпълняващ длъжността е определена арх. Татяна Герганова.

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Съгласно заповедта, арх. Герганова ще изпълнява длъжността по вътрешно съвместителство до назначаването на служител на незаетата длъжност след провеждане на конкурс, но за срок не по-дълъг от шест месеца, считано от 7 юли 2026 г.

Арх. Татяна Герганова има над 35 години професионален опит в системата на Столична община. Професионалният ѝ път преминава през всички основни звена на направление „Архитектура и градоустройство“, а през последните години заема длъжността главен експерт в отдел „Съгласуване на проекти“ към направление „Градско планиране и развитие“.

С назначаването на арх. Герганова се гарантира непрекъсваемостта в работата на администрацията и изпълнението на законовите правомощия на главния архитект до приключването на конкурсната процедура, пишат от СО.

Столична община подготвя обявяването на конкурс за главен архитект по реда, предвиден в действащото законодателство и в духа на проведената в началото на годината административна реформа.