Министерството на националната отбрана на Румъния засече група дронове на около 20 километра източно от Змийския остров в Черно море, в непосредствена близост до границата между Украйна и Румъния, съобщават от ведомството.

Два изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ на италианските военновъздушни сили са били вдигнати от 57-ма авиобаза на румънските военновъздушни сили „Михаил Когълничану“. Не е докладвано за неразрешено навлизане в националното въздушно пространство и в 11:05 местно (и българско) време въздушната тревога е била прекратена., предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Въпреки това жителите на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение за възможност за падащи от въздуха обекти чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).

Засичането на дронове край Змийския остров се случва на фона на повишеното напрежение в Черноморския регион след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Змийският остров има стратегическо значение заради близостта си до украинското крайбрежие, дунавските пристанища и морските маршрути. Румъния, член на НАТО, засили въздушното наблюдение в района след няколко случая на паднали отломки от руски дронове на нейна територия.

57-а авиобаза „Михаил Когълничану“ край Констанца е ключов център за съюзнически мисии по охрана на въздушното пространство. Италианските изтребители „Юрофайтър Тайфун“ участват в ротационните мисии на НАТО за засилване на източния фланг на Алианса.