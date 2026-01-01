Премиерът Румен Радев коментира замразяването на договора с "Боташ" и какво са разговаряли с президента на Турция Реджеп Ердоган.

„Булгаргаз“ и „Боташ“ замразиха договора между двете компании за 15 месеца

"България високо цени приятелските си отношения с Турция и високо цени подкрепата, която ни оказа Турция по време на газовата криза, когато кабинетът Петков-Василев остави страната ни без газ. Днес ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа, не само като страна, през която се транзитира газ, а като страна, която търгува ефективно с газ", каза той.

Радев изтъкна няколко важни момента от подписания вчера протокол между "Булгаргаз" и "Боташ". "В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ", през тези 15 месеца ще бъде оптимизиран договорът с "Боташ" на основание този протокол", заяви премиерът.

"Всички политици, които през годините не използваха този договори, не го оптимизираха, а го саботираха, защото с енергийната вноска на сглобката, приета през 2023 година, те саботираха подписания меморандум, нанесоха тежка репутационна щета като надежден партньор, щета, която тепърва ще полагаме усилия да минимизираме с действията на сегашното правителство", обясни Радев.

"Същите тези хора, които всеки ден късаха ризи как плащаме по половин милион без да ползваме договора, искам да ги посъветвам да намерят друга опорка за атака срещу мен и правителството. Ние натрупахме задължения, защото от юли 2024 година България не плаща, но на база този протокол ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват българските финанси", обясни премиерът.

По думите му протоколът няма нищо общо с магистрала "Черно море", с водите на Марица, Тунджа, с блок "Хан Тервел" и който и да е друг проект. Премиерът каза още, че договорът е "свободен" в газовата сфера и постига съществено намаляване на цената за регазификация и превоз. "Това е водено от разбирането на двете страни, че можем да бъдем много по-ефективни и така да се позициониаме, че да използваме максимално нашия значителен потенциал да доставяме газ в още по-големи количества към Централна и Източна Европа", каза премиерът.

Той благодари на Ердоган за неговото приятелство и за неговото разбиране и вяра в "потенциала, който двете страни имат". "Дължим 360 милиона долара, с този протокол вече даваме възможност да намерим ефективно решение и ние знаем как, уговорили сме се, изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси", уточни Радев.

Премиерът бе запитан как е успял да убеди Ердоган, че в следващите 15 месеца договорът ще бъде замразен. "Това е в резултат на взаимното доверие и приятелството, което сме изградили в годините. Моята дума означава нещо и неговата дума означава. Абсолютно нищо друго не е обещавано. В интерес на двете страни и на Европа е ние да работим за по-голяма свързаност и в транспорта, и в енергетиката и преноса на зелена енергия", каза той. По думите му нито България, нито Турция, не е поставяла условия, за да се подпише този протокол.

Припомняме, че в понеделник „Булгаргаз” и „Боташ” подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца. В рамките на този период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, съобщават от правителствената пресслужба.

Преди това премиерът Румен Радев разговаря с Ердоган. На срещата беше подчертано, че и двете страни имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ.