Побеляването на косата може да се окаже обратим процес, показват резултатите от изследване на учени от Медицинския факултет „Гросман“ към Нюйоркския университет, съобщава уебсайтът “Popular Mechanics”. Макар откритието засега да е направено при мишки, то дава нови насоки за разработването на бъдещи терапии срещу побеляването.

Изследователите са анализирали стволовите клетки на меланоцитите – клетките, които осигуряват пигмента, придаващ цвета на косата. При нормални условия тези клетки се придвижват между различни части на космения фоликул, където получават необходимите сигнали, за да се превърнат в клетки, произвеждащи пигмент.

Учените установяват, че с напредването на възрастта част от тези стволови клетки „засядат“ в определена зона на космения фоликул и губят способността си да достигнат мястото, където се активира производството на пигмент. В резултат косата продължава да расте, но без цвят и постепенно побелява.

„Загубата на способността на стволовите клетки на меланоцитите да променят състоянието си може да е причината за побеляването и загубата на цвета на косата“, обяснява ръководителят на изследването проф. Маюми Ито. По думите ѝ подвижността на тези клетки и възможността им отново да се превръщат в пигментни клетки са ключови за запазването на естествения цвят на косата.

Последващ обзор на същия изследователски екип, публикуван през 2026 г., показва, че процесът е значително по-сложен. Освен промяната в местоположението на клетките, за побеляването допринасят натрупването на увреждания в ДНК, оксидативният стрес, стареенето на клетките и измененията в самия космен фоликул.

Според учените, ако в бъдеще бъде намерен начин стволовите клетки да възстановят своята подвижност, производството на пигмент може да бъде подновено. Засега обаче няма доказателства, че това е възможно при хора.

Специалистите подчертават, че резултатите при мишки не могат автоматично да бъдат прехвърлени върху човека, тъй като има съществени различия в структурата на космените фоликули, жизнения цикъл на косъма и процесите на стареене.

Експерти по дерматология отбелязват, че към момента не съществува ефективно медицинско лечение, което да възстановява естествения цвят на побелялата коса, освен в случаите, когато побеляването е причинено от обратими състояния, като определени хранителни дефицити. Провеждат се клинични изпитвания на нови продукти и експериментални терапии, но засега няма доказателства, че възрастовото побеляване може да бъде биологично обърнато.

Изследователите смятат, че следващата важна стъпка е да установят дали същият механизъм действа и при хората и дали възстановяването на подвижността на тези клетки би могло безопасно да върне естествения цвят на косата.