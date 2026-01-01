Информацията, с която ние разполагаме, е, че замразяването на договора с "Боташ" не е станало безплатно, каза председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в парламента и постави въпроса дали министър-председателят Румен Радев е обещал концесията на автомагистрала "Черно море" на Турция.

„Булгаргаз“ и „Боташ“ замразиха договора между двете компании за 15 месеца

След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха вчера от пресслужбата на Министерския съвет.

"Доколкото разбираме на преговорите, Ердоган е поискал ултимативно да бъде предоставена концесия за магистрала "Черно море" като начало и възможно най-удобни за тях клаузи за пренос на ток през България, което означава почти безплатно или на символична цена", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. "Разбира се, тази информация ние все още няма как да я проверим, затова тепърва ще искаме от министър-председателя да даде информация пред Народното събрание за същината на разговорите", допълни той.

Костадинов отбеляза, че Радев и неговите привърженици са обяснявали, че този договор е изключително успешен за България, много полезен, много печеливш. Изведнъж се оказва, че нито е успешен, нито е полезен, нито е печеливш, и изведнъж се оказва, че ще трябва да го предоговорим и да го замразим, коментира той. "Тъй като турците не правят нищо безплатно, големият въпрос е дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това", посочи Костадинов.

"Ние не знаем какво точно говори Румен Радев с Ердоган, но сме изключително притеснени, защото неговото посещение прилича на посещение на васал при господар", коментира председателят на "Възраждане". "Виждаме как само в рамките на по-малко от месец Румен Радев обещава АЕЦ "Белене" на Украйна, водите на България - на Гърция, пък магистрала "Черно море" - на Турция", каза още Костадин Костадинов.

"Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала "Черно море" на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден", заяви лидерът на "Възраждане". "Второто нещо - ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, "Възраждане" ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция", допълни Костадинов.

За нас най-важното е, че разговорите са протекли в изключително непрозрачна атмосфера, коментира още председателят на "Възраждане". "Ние на практика не знаем какво са говорили. Тепърва ще искаме да получим информация. Надявам се, че ще получим такава, макар че практиката е показала, че Радев не дава отговори", добави той.