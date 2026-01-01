Отделението по урология на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен въведе съвременна методика за лечение на бъбречно-каменна болест чрез разбиване на камъни в бъбреците и пикочните пътища с холмиев лазер. Това съобщиха от лечебното заведение.

От два месеца екипът работи с модерен холмиев лазер и гъвкав уретероскоп, които позволяват достигане до всички участъци на пикочоотделителната система и ефективно раздробяване на конкрементите по минимално инвазивен начин. „Разполагаме със съвременна апаратура, която ни дава възможност да достигнем до всяка част на пикочоотделителната система и да разбием камъните с помощта на лазер. Процедурата е минимално инвазивна и щади пациента“, каза началникът на отделението по урология д-р Димитър Рачков.

По думите му до момента по новия метод са лекувани осем пациенти. При всички е постигнато пълно раздробяване на камъните и успешно елиминиране на малките фрагменти.

Интервенцията продължава средно около 45 минути и се извършва под обща анестезия. Лечението изисква кратък болничен престой, а липсата на хирургични разрези е свързана с по-малка травма за пациента и по-бързо възстановяване. „Това е съвременен стандарт в лечението на бъбречно-каменната болест. С помощта на гъвкавия инструмент и холмиевия лазер можем да достигнем до труднодостъпни участъци и да лекуваме пациенти, при които досега възможностите бяха по-ограничени“, посочи още д-р Рачков.

Процедурата се извършва в болницата, като за нея е предвидено регламентирано доплащане от страна на пациентите.