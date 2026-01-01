Столична община прекратява действието на делегираните правомощия на кмета на район „Връбница“ Румен Костадинов и на главния архитект на района арх. Симеон Симеонов след установени нарушения при упражняването на строителния контрол.

Кметът на София Васил Терзиев е подписал заповед, с която отнема правомощията на районния кмет по Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързани с контрола върху строителството.

С отделна заповед, подписана от временно изпълняващия длъжността главен архитект на Столична община арх. Таня Герганова, се прекратяват и делегираните правомощия на главния архитект на район „Връбница“ по съгласуването и одобряването на инвестиционни проекти.

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От Столична община уточняват, че мярката има превантивен характер и ще действа до окончателното произнасяне на компетентните институции по случая. През този период правомощията по строителния контрол и съгласуването на инвестиционни проекти ще бъдат упражнявани пряко от Столична община.

Според общинската администрация целта е да се гарантира законосъобразното протичане на административните процедури, да се предотвратят нови съмнения относно тяхната законосъобразност и да бъде защитен общественият интерес.

От общината посочват още, че предприетите действия са резултат от извършените проверки и последователните институционални мерки по случая.