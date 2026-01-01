Антитерористично учение с участието на служители от различни институции се проведе в района на градския парк „Свети Георги“ и спортната зала „Добротица“ в Добрич.

Целта на тренировката беше да бъдат проверени и подобрени взаимодействието и координацията между институциите при реакция в условията на извънредна ситуация.

БТА

Началникът на сектор „Охранителна полиция“ при Областната дирекция на МВР комисар Жулиян Минев допълни, че целта е да се подобри взаимодействието и координацията между структурите, включени в Единната спасителна система, както и практически да бъдат проиграни мероприятията, заложени в плана на Областната дирекция на МВР-Добрич за противодействие на тероризма.

По сценарий трима маскирани нападатели откриват стрелба срещу граждани, които подготвят сцена за културно събитие в района на скейт парка в Добрич. След подаден сигнал на телефон 112 към мястото е насочен полицейски патрул, който влиза в контакт с извършителите.

БТА

При последвалата престрелка има убити и ранени, а нападателите се изтеглят с автомобил към спортна зала „Добротица“, където се барикадират и вземат за заложници спортисти, провеждащи тренировка.

БТА

Във втория етап на учението бяха проиграни преговори с нападателите, които отправят искания за голяма парична сума, брониран автомобил и освобождаване на свои близки от затвора. След оценка на обстановката ръководителят на операцията разпорежда щурм на сградата, неутрализиране на терористите и освобождаване на заложниците.

БТА

БТА

В учението участваха служители на Областната дирекция на МВР, екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, дирекция „Национална система 112“, Българския Червен кръст, екипи за специални тактически действия към Областната дирекция на МВР-Варна и Зоналното жандармерийско управление-Варна, както и служители на дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ към Министерството на вътрешните работи. В тренировката се включиха и представители на областната и общинската администрация.