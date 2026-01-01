Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предлага България да премине към ново статистическо райониране, като шестте досегашни района от ниво 2 бъдат окрупнени в четири. Промените са заложени в проект за изменение на Закона за регионалното развитие, публикуван за обществено обсъждане.

Предложенията са свързани с новата европейска класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), въведена с Делегиран регламент (ЕС) 2026/195, който ще се прилага във всички държави членки от 1 януари 2027 г.

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Освен окрупняването на районите от ниво 2, се предлага и обединяване на двата съществуващи статистически района от ниво 1 в един, който ще обхваща цялата територия на България.

Четири нови района

Според проекта шестте досегашни района за планиране ще бъдат заменени от:

Северен район – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра;

Източен район – Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол;

Южен район – София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали;

Столичен район, който ще обхваща единствено територията на Столична община.

От МРРБ подчертават, че административните граници на областите и общините няма да бъдат променяни, а измененията са само за статистически и планови цели.

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Защо се правят промените

Според регионалното министерство новото райониране ще приведе българското законодателство в съответствие с европейските изисквания и ще подобри планирането на регионалното развитие.

Предвижда се за Северния, Източния и Южния район да бъдат изготвяни интегрирани териториални стратегии за развитие, а за Столичния район – специален план за интегрирано развитие, съобразен с Общия устройствен план на София.

Промените включват и намаляване на регионалните съвети за развитие от шест на четири, както и усъвършенстване на механизмите за стратегическо планиране и изпълнение на политиките за регионално развитие.

Законопроектът предвижда новото райониране да влезе в сила от 1 януари 2027 г., след приключване на общественото обсъждане и приемането му от Народното събрание.