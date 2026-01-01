Бившият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова е назначена за главен секретар на Министерския съвет, научи NOVA от свои източници.

Коя е Камелия Нейкова?

В периода 2008 – 2009 г. тя е зам.-министър на отбраната в правителството на Сергей Станишев. През 2009 г. става член на ЦИК за избиране на народни представители и на комисията за избиране на членове на Европейския парламент от България.

В периода 2010 – 2012 г. е началник на отдел „Принудително изпълнение“ в ТД на НАП - София, след което сътрудник към правната комисия на Народното събрание.

Нейкова е експерт към временната парламентарна комисия за изработване на Изборен кодекс, още в самото му начало, когато за първи път се кодифицира изборното законодателство, а от 2014 г. неизменно е член на ЦИК и междувременно - неин говорител. За член на ЦИК е предложена от Сергей Станишев и група народни представители от БСП.

Политическа дейност

В периода 2012 – 2022 г. Нейкова, заедно със строителния предприемач Александър Ваклин, е зам.-председател на партия „Нова алтернатива“, начело на която е бившият министър на отбраната Николай Цонев.

Нейкова се кандидатира неуспешно за народен представител от ПП „Нова алтернатива“ от Русе на парламентарните избори през 2013 г.

Председателството на ЦИК

През май 2021 г. тя е кандидат на член на ЦИК от политическа партия „Има такъв народ“. След консултации, по предложение на Мая Манолова, Нейкова е избрана за председател на комисията.