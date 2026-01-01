Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание прие на първо четене проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и проекта на бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

Бюджетът на ДОО беше подкрепен с 14 гласа „за“, девет „против“ и без въздържали се.

Законопроектът беше представен от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и управителя на Националния осигурителен институт Весела Караиванова. По думите на Ефремова проектът е изготвен така, че най-уязвимите групи да не понесат тежестта на настоящата финансова ситуация, а предвидените мерки ще повишат покупателната способност на пенсионерите и ще гарантират по-високи осигурителни права.

Проектът предвижда средната пенсия през 2026 г. да достигне 543,46 евро, а всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., да бъдат осъвременени от 1 юли по т.нар. швейцарско правило със 7,8%. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи от 322,37 евро на 347,51 евро, а максималната ще остане 1738,40 евро.

За изплащане на пенсии и добавки през следващата година са предвидени 13,503 млрд. евро, което е с 1,179 млрд. евро повече спрямо 2025 г.

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От 1 август се предлага минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица да стане 620,20 евро, а максималният осигурителен доход да се увеличи до 2300 евро. Предвижда се още държавните служители и служителите по Закона за съдебната власт да започнат да плащат лични осигурителни вноски, като от август съотношението между работодател и служител ще бъде 80:20, а от началото на 2027 г. – 60:40.

По време на дебатите бяха изразени различни позиции. Омбудсманът Велислава Делчева предупреди, че фискалната политика не трябва да бъде за сметка на най-уязвимите групи, а работодателските организации се обявиха срещу увеличаването на максималния осигурителен доход и минималните осигурителни прагове. От КНСБ, напротив, подкрепиха предложените промени като мярка срещу сивата икономика.

След приемането на бюджета на ДОО комисията продължи работата си с обсъждането на проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 година беше приет на първо гласуване от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание с 15 гласа "за", 9 "против" и нито един въздържал се.

Законопроектът предвижда приходи и трансфери за тази година в размер на 5,256 млрд. евро, на каквато стойност възлизат и заложените разходи. Според проекта здравноосигурителните приходи са в размер на 5,138 млрд. евро, от които 3,187 млрд. евро са приходи от здравноосигурителни вноски, а 1,95 млрд. евро са трансфери за здравно осигуряване.

Законопроектът предвижда приходите от здравноосигурителни вноски да нараснат с 249,2 млн. евро спрямо миналата година, а приходите от трансфери за здравно осигуряване да отбележат ръст от 156,2 млн. евро.

Разходите по законопроекта са с 412,3 млн. евро повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 година, което представлява ръст от 8,5 на сто на годишна база.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 4,93 млрд. евро, което е увеличение с 395 млн. евро или ръст от 8,7 на сто спрямо миналата година.

През 2026 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер 101,49 млн. евро за заплащане на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2026 година е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8 на сто. Проектът предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно, посочват вносителите.