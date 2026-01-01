Столична община и LUNAR обединяват сили и превръщат любимото на жители и гости на града събитие в най-големия международен конкурс за имерсивен („потапящ“) видеомапинг в света.

Той ще се проведе между 17 и 20 септември като част от специалното издание на LUNAR: „Светлините на София“. В продължение на четири вечери емблематичното пространство около площад „Независимост“ ще се превърне в сцена за светлинно изкуство от световен мащаб, съобщиха от Столична община.

„Тази година подадохме ръка на LUNAR, за да превърнем едно от любимите на столичани събития в най-големия международен конкурс за имерсивен видеомапинг в света. За мен това е един от специалните моменти, в които ще отправим поглед към града ни такъв, какъвто го познаваме и обичаме - смел, отворен към света и готов да даде сцена на талантливи хора и смели идеи.

Благодаря на всички, които правят това възможно. Ще се видим през септември в сърцето на София“, каза Васил Терзиев, кмет на Столична община. Фасадите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на образованието и науката ще оживеят чрез впечатляващи видеомапинг произведения, създадени от артисти от цял свят. Така Ларгото ще се превърне в уникална имерсивна галерия под открито небе, която ще отбележи Деня на София - 17 септември.

Темата на международния конкурс - „Градски пулс“, ще представи София по нов начин - като жив организъм, изграден от хора, движения, срещи, светлина и истории. Чрез своите произведения артистите ще бъдат поканени да изследват града отвъд неговата физическа форма и да разкрият невидимите връзки, които оформят неговия характер и идентичност.

„Градски пулс“ отправя предизвикателство към творците да погледнат към всичко, което кара хората да обичат своя град - местата, спомените, взаимоотношенията и енергията, която го движи.

Произведенията ще търсят нови перспективи към градската среда, ще разкриват неочаквани взаимовръзки и ще покажат София като пространство, което непрекъснато се променя и оживява чрез своите жители.

Специалното издание на LUNAR: „Светлините на София“ се реализира от MP-STUDIO в партньорство със Столична община по повод петото издание на фестивала за светлинно изкуство.

Чрез подкрепата си Общината продължава да развива инициативи, които поставят София на международната карта на съвременното изкуство и създават възможности за среща между гражданите, артистите и иновативните технологии.

Международният конкурс за имерсивен видеомапинг е отворен за участие от артисти от цял свят до 26 юли. Участниците ще създадат авторски произведения, специално разработени за София, а най-добрите седем спектакъла ще бъдат представени по време на фестивалните вечери.

В последната вечер ще бъдат обявени победителите, отличени с награда на международното жури и награда на публиката.