Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов каза пред журналисти, че с репликата "Веднага си тръгвайте" преди една година е осуетена проверка на ДАНС в складове за лекарства по сериозни съмнения за схема с източване на сериозни средства от НЗОК.

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"Днес поискахме изслушване по тази тема и управляващите отхвърлиха. Защо и тези управляващи падат в капана да отхвърлят такива ключови изслушвания в зала", каза Божанов и допълни, че ще внесат предложението за изслушване в комисия.

"Очакваме ДАНС да изпрати всички документи, свързани с Мавров и да се запознаем от какви схеми е част. Нашата работа като опозиция е да слагаме спирачка на тези неща", обясни още Божанов.

Надежда Йорданова от ДБ каза, че управляващите приемат техни ключови каузи - в България да се гласува основно с машини и да отпадне ограничението за брой секции извън държавите членки на ЕС. "Това са каузи, при които ДБ води последователна политика от години", каза тя.