Египетската футболна асоциация подаде официална жалба до ФИФА срещу френския съдия Франсоа Летексие и целия му екип след загубата на Египет с 2:3 от Аржентина на осминафиналите на Световното първенство.

Президентът на ЕФА Хани Абу Рида поиска разследване на рефера, видео асистент-съдиите и останалите членове на съдийския екип заради, по думите му, „фрапантни грешки“, „двойни стандарти“ и отказ да бъдат преразгледани ключови ситуации. Сред спорните моменти са отменен гол на Египет след намеса на ВАР и претенции за неотсъдена дузпа за дърпане на Хамди Фати преди победния гол на Аржентина в 92-ата минута.

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Египет водеше с 2:0 до 79-ата минута и беше близо до една от големите изненади на Мондиал 2026, но допусна три гола в заключителните минути и отпадна от турнира. Според Абу Рида съдийските решения са довели до поражението на тима, като той настоя Летексие и екипът му да бъдат отстранени от по-нататъшно участие на Световното първенство.

Селекционерът на Египет Хосам Хасан също отправи остри критики след двубоя и заяви, че повече няма да гледа мачове от турнира. Той обвини ФИФА и съдийския екип, че са повлияли на изхода от срещата.

„Прибирам се вкъщи и няма да гледам повече мачове от турнира“, каза Хасан на пресконференцията след двубоя.

Треньорът заяви, че Египет е заслужавал да продължи напред, тъй като според него отборът е бил по-добър от Аржентина. Той посочи отменения гол на Мостафа Зико в 62-ата минута и неотсъдената дузпа като основни причини за недоволството си.

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„Това, което ни се случи, не беше честно. Трябваше да получим дузпа, гол беше отменен и не знам защо беше отменен“, добави Хасан.

Въпреки разочарованието специалистът похвали футболистите си за представянето им. Той подчерта, че голяма част от състава играе в египетското първенство, но въпреки това тимът е успял да се противопостави успешно на световния шампион.

„Много съм доволен от усилията, които положиха. С предимно местни играчи, освен Мохамед Салах и Омар Мармуш, успяхме да се конкурираме с всеки“, заяви Хасан.