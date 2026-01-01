Ед Шийрън обяви, че ще си вземе почивка от музиката, за да „се отдаде на бащинството“.

35-годишният певец излезе на сцената в Глендейл, Аризона, на 13 юни в рамките на турнето си LOOP и между песните направи пауза, за да говори с публиката. Той каза на феновете, че „може да не го видят отново за известно време“.

„Това ще е последният път, в който съм тук за известно време. Може да си взема почивка, след като това турне приключи, и да се отдам на бащинството. Така че, ако не се видим за известно време, обичам ви, благодаря ви, че дойдохте“, добави Шийрън.

Музикантът е баща на петгодишната Лайра и четиригодишния Юпитер от съпругата си Чери Сийборн и по-рано сподели, че би искал да добави още една дъщеря към семейството.

„Не знам, мисля, че може би искам още едно момиче. Те са толкова забавни, има си възходи и падения, а когато правят истерични сцени, е наистина сериозно. Те са толкова близки по възраст, че са като залепени една за друга. Ако имат малка разлика, макар и да е хаотично, то е много хубаво, защото си играят заедно, къпят се заедно и ходят на училище заедно, всичко е в синхрон“, разказа той пред Daily Star.

Ед Шийрън също така сподели пред изданието, че когато е навън с децата си и хората го молят за снимки, той категорично отказва.

„Ако съм с тях, отказвам да се снимам, защото веднъж, когато Лайра беше още съвсем малка, бях с нея и някой ни помоли за селфи, а точно докато го правехме, тя падна. Аз си казах: „Не съм тук, за да бъда баща“. Така че сега отговорът е категорично „не“. Хората обикновено го приемат, но понякога могат да бъдат груби. Но за мен е много по-важно да бъда баща на дъщеря си, отколкото поп звезда за някой друг“, заяви той.

Шийрън започна турнето си през януари в Нова Зеландия и то ще приключи с последния му концерт в Тампа, Флорида, на 7 ноември.

Това не е първият път, в който той си взема почивка от музикалната индустрия – преди това го е правил през 2015 г., а след това отново между 2019 и 2021 г.