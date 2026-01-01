Ценни находки се откриват при спасителните археологически проучвания на „Коваческо кале” край Попово. Работата на терен на късноантичната крепост започна в началото на май. Дейностите продължават, а резултатите стават все по-интересни, каза директорът на Историческия музей в общинския център Владимир Иванов.

По думите му проучваният пласт включва опожарени нива, които към този момент се отнасят към периода след средата на IV в. На обекта се работи интензивно - за месец е свършено много от общо 12 работници. Открити са сечива, съдове, три големи антични делви и над 100 броя монети с датировка IV-V век.

Сред находките са гроб на невръстно дете, като заради него в Попово е поканен антрополог от Стара Загора, поясни Иванова. По предварителни данни детето е на възраст между месец и два. Предстоят допълнителни изследвания, отбелязаха от музея.

Обстойно се проучва и кула от обекта. По нея остава фината работа, допълни археологът на терен Симеон Станчев.

От днес една част от работниците започват работа на открития античен път. Сега вече е разкрита по-голяма част от него - ширината му е около 8 метра, ясно се откроява и бордюр, каза директорът на музея.

Според специалистите е възможно това да е главният път от Античността Никополис ад Иструм - Марцианопол. „Пътят е бил с голямо значение. Оттук е цялата комуникация от Североизточна България в посока Девня и Черноморието”, коментира Иванов. Той добави, че предстои да се търсят средства за обстойно проучване на пътя.