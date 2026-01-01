Спонтанна стачка на служители на компанията за обработка на багаж "Aвиапартнър" (Aviapartner) доведе до закъснения на летището в Брюксел днес, предаде белгийската новинарска агенция Белга.
Протестът започна между 3:30 и 4:00 ч. (4:30 и 5:00 ч. българско време) и наруши процесите по регистрация и качване на пътниците. Засегнати са около 15 полета, като закъсненията варират между един и три часа. На гишетата за регистрация се образуваха дълги опашки.
Lange wachtrijen op Brussels Airport door spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartnerhttps://t.co/iwoJdeUGhu— VRT NWS (@vrtnws) June 15, 2026
Проблемите засягат само полетите, обслужвани от "Aвиапартнър". Дейността на другата компания за наземно обслужване на летището продължава нормално.
Сред авиокомпаниите, които използват услугите на "Aвиапартнър", са "Райънеър", "Иберия" и "Бритиш Еъруейс". Полетите на Брюкселските авиолинии не са засегнати.
Hinder bij incheckbalies op Brussels Airport door spontane staking bij Aviapartner grotendeels opgelosthttps://t.co/BSU0f1aGyM— berreverwerre (@linkerbeeneerst) June 15, 2026
Летище Брюксел препоръча на пътниците да проверяват актуалния статус на полетите си на интернет страницата на летището или чрез съответната авиокомпания и да пристигат навреме за полета си.