Разследват сигнал за насилие над куче в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

На 17 март е подаден сигнал от представителка на неправителствена организация за убито куче хъски с огнестрелно оръжие от възрастен мъж в село Овчарци.

По-късно е постъпил сигнал и от жител на селото, който твърди, че мъж бие домашно куче и може да го убие. При пристигането на екипа на място и дежурна оперативна група в имота на собственика е установено кучето, без наранявания е.

Собственикът - 80-годишен местен жител, е обяснил, че се грижи за кучето, но напоследък лае по хората, излиза и на улицата.

Страхувал се да не нарани дете. Завел го е по-рано при ветеринар, лекарят предписал упойващ медикамент, дал го на кучето, но не успял да го завърже, защото кучето го ухапало.

Наложило се възрастният човек да посети хирург, където му е оказана помощ. Поради това не можел и да го носи, а го дърпал. Доброволно е предал законно притежавания си газов пистолет. Не притежава ловна пушка. Задържан е.

При извършения преглед на кучето е установено, че няма следи от телесни повреди на крака е и се храни.