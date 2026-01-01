Прокуратурата в Пловдив привлече като обвиняем 26-годишен мъж, причинил средна телесна повреда по хулигански подбуди на 13-годишно момче.

Това съобщиха от държавното обвинение. Пострадалото дете е настанено в болницата с фрактура на челюстта.

На 2 февруари е подаден сигнал на тел. 112, че около 19:00 часа пред заведение в Пловдив 13-годишно момче е било ударено с ритник в челюстта. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са установили, че преди това две групи младежи се замеряли със снежни топки.

Мъжът на 26 години е бил вътре в заведението, но е посочен, че е излязъл и ударил детето. Той напуснал мястото на инцидента, а няколко часа по-късно е издирен от полицията. Изясняват се причините за побоя.

Обвиняемият е задържан за 72 часа. Спрямо него предстои да бъде направена преценка за внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

През октомври Районна прокуратура-Пловдив започна досъдебно производство във връзка с побой по хулигански подбуди, при който е пострадало 13-годишно момче. В качеството на обвиняем беше привлечен 15-годишен младеж.