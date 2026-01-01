Определят се цените в евро в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. За целта правителството в оставка прие проект на постановление за промени в Тарифа № 14., съобщиха от пресслужбата на кабинета. По този тарифата се привежда в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото у нас. Превалутирането е извършено като размерът на таксите в лева е разделен на официалния валутен курс - 1,95583 лв. за евро, а получената стойност е закръглена до втория знак след десетичната запетая, съгласно математическото правило.

Тарифа № 14 се адаптира и към изискванията на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), регламентиращ дейността на професионалните управители на етажна собственост - търговци. Съгласно закона е задължително тяхното вписване в Регистър на професионалните управители на етажна собственост - търговци, както и при промяна в обстоятелства, подлежащи на вписване. Така в изпълнение на разпоредбите на ЗУЕС в Тарифа № 14 се въвежда и определя размерът на таксата за първоначално вписване на професионален управител на етажна собственост-търговец, както и за вписване на промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване съгласно закона.

Предвижда се таксата за първоначално вписване на професионален управител на етажна собственост - търговец в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост - търговци, да бъде 80 евро (или 156,47 лева). За електронно заявяване на услугата е предвидена по-ниска такса - 72 евро (140,82 лева), което кореспондира с разпоредбите на Закона за електронното управление. Размерът е определен на база Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

Съгласно ЗУЕС регистрацията е със срок на действие до 5 години, като след изтичането му, ако професионален управител - търговец иска да продължи дейността си, е необходима нова регистрация и съответно издаване на ново удостоверение, се напомня в прессъобщението.

Вписването на промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване, се предвижда да бъде 49 евро (95,84 лева). Цената се намалява с 10 на сто и става 44,10 евро (86,25 лева) при заявление, подадено по електронен път.

Професионалните домоуправители и етажната собственост в многофамилните жилищни сгради да бъдат вписани в електронни регистри, обединени в единна информационна система, предвиждаше проект на Наредба за Единна информационна система на етажната собственост, публикуван от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за обществено обсъждане през март миналата година. Тя е регламентирана в Закона за управление на етажната собственост от септември 2023 година.