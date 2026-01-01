Кметът на София Васил Терзиев заяви, че познава жертвите от тройното убийство в хижа "Петрохан", и отхвърли публично разпространяваните твърдения, че те са били свързани с незаконна или паравоенна дейност.

"Познавах ги. Иво, Дечо и Пламен. Лично. Подкрепях каузата им, включително заради тях самите - лично. И преживявам това, което се случи", написа той във Facebook.

По думите му в рамките на по-малко от денонощие след трагедията в публичното пространство е била изградена спекулативна версия за дейността на загиналите, която ги представя като част от нелегални мрежи и структури.

"Вместо да се зададат реалните въпроси, се търси удобен виновен", посочва кметът, като подчертава, че дейността на рейнджърите e била извършвана с разрешения от Министерството на околната среда и водите и в рамките на закона.

Според него Иво, Дечо и Пламен са участвали активно в опазването на природата в района. Терзиев отбелязва, че резултатите от тези усилия са били видими, включително възстановяване на дивата фауна в планината.

"Някой пита ли се защо животът се върна в планината? Защо отново имаше сърни, вълци, мечки? Дали това е случайно - или е резултат от години ежедневни усилия срещу бракониери, които избиват по 10–15 животни наведнъж - за удоволствие?", пита кметът.

Градоначалникът признава, че им е дарявал средства.

"Помагал съм им открито, наред с много други хора. Дарих средства по банков път за електрически мотори, за да се придвижват тихо, така че бракониерите да не ги чуват от съседни ридове, и животните да не бъдат плашени по време на обходи. Целта им беше чрез модерни технологии и подходи да покажат как малък брой добре подготвени хора могат ефективно да опазват голяма територия", пише той.

Терзиев отрича и твърденията, че пътеката в района е била затворена, като заявява, че тя е била използвана нормално от туристи и минава над хижата.

"Ако съществува каквато и да е информация, която подкрепя тежките обвинения, тя трябва да бъде представена с факти от разследващите органи. Всичко друго е клевета", подчертава той, като добавя, че е недопустимо да се очернят хора, които вече не могат да се защитят.

По думите му загиналите са били изключително подготвени специалисти, сред най-добрите пещерняци в България и сред водещите пещерни водолази в света.

"Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също: добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг", заключва Терзиев.