Нови видеа, записани от скрити камери, се появиха в сайтове за възрастни. Този път те са от гинекологичен кабинет, за който се твърди, че е в София - за това сигнализираха разтревожени хора.

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов разпореди на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) незабавна проверка по случая. При извършване на проверката от страна на СРЗИ е установено наличие на камера в лекарския кабинет. Съставен е констативен протокол, а събраните материали ще бъдат предоставени на компетентните органи.

Припомняме, че разследващи разкриха, че видеа с клиентки на три салона за епилация в Бургас и един в Казанлък, са разпространявани в порносайтове. Пострадалите жени са десетки, сред тях - малолетни и непълнолетни. Засега няма повдигнати обвинения. Полицията проверява още салони и в други градове от страната.

От ляво надясно: Началникът на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР - Бургас инсп. Асен Фортунов и Щелиян Димитров, говорител на Районна прокуратура - Бургас БТА / Станимир Димитров

Достъпът до голяма част от видеата, изтекли от козметични салони в Бургас, е ограничен, каза днес началникът на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР - Бургас инсп. Асен Фортунов. Той съобщи, че са иззети камери за видеонаблюдение, записващи устройства, телефони и хард дискове от различни адреси в Бургас. Все още няма задържани, а в полицията продължават да постъпват нови сигнали.

Ужасът не спира: нови видеа в порносайтове - този път от гинекологичен кабинет

"Тепърва се проверява дейността на козметичните студиа за лазерна епилация", посочи и.д. главен прокурор Борислав Сарафов на брифинг днес и уточни, че основно техните колеги в Бургас работят по случая.

"Всяка дама, включително моята съпруга, ходи по такива салони за красота и всеки се поставя на мястото на жертвите. Сега всеки се пита дали е заснет. Това е едно много мерско и гнусно поведение и отношение от стопанисващите тези салони", коментира Сарафов.

Шокиращ случай и скандал със записи от козметично студио - жена се разпозна в порнографски сайт

Новината за незаконно заснетите видеоклипове дойде на 28 януари, когато стана ясно, че жена от такъв запис е подала сигнал в прокуратурата, след като открила себе си в сайт с порнографско съдържание. Видеото от скрита видеокамера в помещение за козметични процедури, което вече е гледано от над 50 хиляди души, е направено без знанието на жертвата през 2024 г.

„Тези кадри ми ги изпратиха мои познати, които са в дадената група. Чувствам се ужасно, отвратително, омерзена. Все пак много хора са в тази група и най-малкото е твърде лично. Ние си доверяваме телата в този салон за процедура за немалка сума и съответно разчитаме да бъде спазена някаква конфиденциалност, а те ни заснемат тайно”, каза тя тогава.

Скандалът се разраства: видеа от втори козметичен салон в Бургас изтекоха в порносайтове

Скандалът се разрастна на 2 февруари, когато записи от второ козметично студио - този път в бургаския комплекс „Меден рудник”, бяха открити от потърпевши клиенти в сайтове със съдържание за възрастни.

БТА

Клиентите на салона са видели камерите в стаите за процедури, но помислили, че са там с цел охрана и да не се допускат кражби. Видеонаблюдението обаче било и в помещения, в които жените се събличали голи.

На този етап няма правно основание двете козметични студиа в Бургас, от които изтекоха видеозаписи с порнографско съдържание, да бъдат затворени, каза днес Щелиян Димитров, говорител на Районна прокуратура – Бургас. Единият обект все още продължава да работи.

Скандалът със салоните за епилация се разраства: Клипове на деца са стигнали до порно сайтове

Сред клиентите в салоните се оказват и няколко малолетни момичета - едно от тях е на 9 години.

„Лятото я заведох за процедура на крачетата - кола маска. Не знаех, че студиото не е защитено. Не видях камерата за видеонаблюдение, не предполагах изобщо, че може да има такава камера”, обяснява майката на 9-годишното момиче.