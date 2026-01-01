Специалният пратеник на Кремъл за инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев отхвърли обвиненията за участие на руските разузнавателни служби в скандала около покойния Джефри Епстийн, предаде ДПА.

"Отчаяни, покварени, лъжли леви елити се паникьосват и се опитват да отклонят вниманието", написа Дмитриев в публикация в "Екс". "Светът е уморен от вашите лъжи и вече започва да разбира истината", добави той.

Изявлението на Дмитриев идва след като полският министър-председател Доналд Туск обяви началото на разследване във връзка с публикуваните от американското правителство в петък нови документи от разследването на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Туск съобщи, че Варшава ще започне разследване за възможни връзки между Епстийн и руските разузнавателни служби, както и за евентуално въздействие върху Полша, след като полският премиер подчерта, че Епстийн може да е имал тесни връзки с Русия.

В отговор на това Дмитриев написа: "Вашата конспирация и фалшива пропагандна машина бяха разкрити".

"Край на покварените и често сатанински либерални елити", добави той.

Дмитриев е главен преговарящ на Кремъл в преговорите със САЩ и казва, че е установил добри отношения със специалния американски пратеник Стив Уиткоф.

В продължение на години американският мултимилионер Епстийн е управлявал мрежа, която е експлоатирала десетки млади жени и непълнолетни момичета. Той е поддържал контакти с висшия ешелон на политиката, бизнеса и академичните среди. Според официалната информация се е самоубил в затвора в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес по федерални обвинения за трафик на жени.

Връзките му с високопоставени личности като семейство Клинтън, американският президент Доналд Тръмп и Андрю Маунтбатън-Уиндзор от британското кралско семейство предизвикаха голям политически скандал в САЩ и други западни страни.