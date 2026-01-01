В Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) в Раднево бе открита нова солна стая, която е изградена със средства от бюджета на центъра и представлява важна стъпка към подобряване качеството на предлаганите социални услуги, съобщиха от пресцентъра на Община Раднево.

Солната стая е открита официално от кмета на града инж. Георги Петров и ще се използва от потребителите на Комплексния център за социални услуги към Община Раднево и ще допринесе за тяхната рехабилитация, здраве и цялостно благосъстояние, информират от пресцентъра.

Желаещите да използват солната стая трябва да се обърнат към служителите на ЦСРИ на телефон 041782907, за да им бъдат разяснени условията и реда на ползване.

Справка в официялния сайт на Община Раднево показва, че местният ЦСРИ предоставя комплекс от социални услуги, свързани с медицинска рехабилитация, психологични и социални консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, предназначени за деца и възрастни с увреждания, временно нетрудоспособни и лица в неравностойно положение.

В края на ноември м.г. бе закупен автомобил за нуждите на Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) в Раднево с останали средства от бюджета на социалната услуга.