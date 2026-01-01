Под ръководството на Районната прокуратура в Монтана продължава разследване по досъдебно производство за извършени блудствени действия спрямо лице под 14-годишна възраст.

По случая са извършени оглед на местопроизшествието, разпитани са свидетели, иззет е биологичен материал и са изискани различни справки. Събраните до момента доказателства сочат обосновано предположение за авторството на престъплението.

Според данните по разследването на 31 януари 2026 г. в Лом 53-годишният М.Ф. е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание, без да се стигне до съвкупление, спрямо две малолетни деца – на 8 и 7 години.

Мъжът е привлечен като обвиняем за престъпление, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до шест години.

Заради високата обществена опасност на обвиняемия, който е осъждан, както и опасността да се укрие или да извърши друго престъпление, Районната прокуратура – Монтана е поискала от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Съдът обаче е определил по-лека мярка – „подписка“. От прокуратурата съобщиха, че ще протестират решението.

Разследването по случая продължава под надзора на Районната прокуратура – Монтана, като се проверява и информация за евентуални блудствени действия спрямо други лица.