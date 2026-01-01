"Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт — нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите била финансирани от данъчни и ДДС-измамници. Да му кажа ясно: свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна. Не сте паднали сами", това написа в профила си във фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Никой не е плащал на протестиращите, отвратени са истински от вас. Свалиха ви, защото това правителство, с което Борисов се гордее и нарича „най-доброто“, беше абсолютно подчинено на Пеевски, пише още той.

По думите на Мирчев, Борисов се опитва да съчини фалшив разказ за случилото се, както прави винаги. Той е на мнение, че пренебрежението към интелекта на хората му е "изяло главата", както и убеждението, че "всякакви глупости и лъжи могат да се продават като истина. Не могат. Само пред актива може да ги каканиже тези лакардии".

Според Мирчев, Борисов има да свърши няколко важни неща: "подписи от парламентарната група на ГЕРБ за оставката на шефа на КПК, връщане 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО — неговата и на Пеевски", но той смята, че "за тях смелост няма".

По-рано днес лидерът на ГЕРБ призова съпартийците си за пълна мобилизация и самочувствие преди изборите. Изявлението му дойде, след като Росен Желязков получи мандата за съставяне на правителство от президента Румен Радев и веднага го върна неизпълнен.

Бойко Борисов: Това правителство беше добро, но беше много тихо

„От времето, в което Асен Василев не е едноличен господар на митниците и на данъчните служби, за тази по-малко от една година над 14 млрд. лева и повече са влезли в държавната хазна. Представяте ли си колко контрабандисти потриват ръце и викат „дано дойде Радев, или Василев, или някой от тях. Данъчни и ДДС-ари се молят по църквите пак да ни няма, за да може пак да мамят. Голяма част от тях финансираха протестите“, коментира още Бойко Борисов.

Той призова за „пълна мобилизация преди изборите, както и „самочувствие - не самонадеяност и пъчене, а гордост и увереност, че нашето дело е било право, че ние сме направили всичко, че без нас това нямаше да се случи“.