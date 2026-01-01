С официална церемония и водосвет за здраве в Царево бе дадено началото на проект за подобряване на инфраструктурата на рибарското пристанище в града. На събитието присъстваха кметът на общината Марин Киров, областният управител на Бургас Владимир Крумов, народният представител Галя Василева, представители на местната риболовна общност и администрацията.

Основната цел на проекта е да улесни разтоварването, съхранението и техническото обслужване на плавателните съдове. Крайният срок за приключване на строителните дейности е август 2027 година. Проектът на стойност 3 233 357 лева без ДДС предвижда изграждането на три метални постройки със специализирано предназначение: сграда за ремонт на лодки, склад за рибарски инвентар и навес за поддръжка на принадлежности. На покривите на новите съоръжения ще бъде инсталирана фотоволтаична система. Районът ще бъде цялостно облагороден с нова настилка, като ще бъдат обособени паркоместа за автомобили и колесари.

Техническата модернизация включва реконструкция на кейовите стени и пасарелката, оползотворяване на неизползваеми досега слипове за лодки и монтиране на нова котвена верига. За нуждите на рибарите ще бъде доставено оборудване за работилницата, телескопичен челен товарач, ледогенератори и фризери за съхранение на улова. Сред ключовите инвестиции е и монтирането на модулна станция за бункероване на светли горива.

За осигуряване на сигурността на пристанището ще бъде изградена система за видеонаблюдение с 38 камери и ще бъде въведен контрол на достъпа за автомобили. От общинската администрация припомнят, че проектното предложение е подготвено в кратки срокове през 2025 г., за да бъдат осигурени по-добри условия за работа на местната рибарска общност и повишена атрактивността на пристанищната зона. Инвестицията се финансира по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.