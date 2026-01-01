35-годишен мъж заплаши 45-годишната си жена с убийство, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 11 януари около 01:30 ч. е подаден сигнал от жената. Тя е била във фактическо съпружеско съжителство с мъжа.

Перничанин заплаши съпругата си да я убие

Полицейски служители реагирали незабавно и на домашния адрес на мъжа го задържали, като му е наложена 24-часова полицейска мярка.

От жената са снети сведения и е образувано бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.