Перничанин заплаши съпругата си да я убие, съобщиха от полицията.

На 30 декември около 01:40 ч. на тел. 112 е постъпил сигнал от 36-годишна жена за отправена закана за убийство от страна на съпруга ѝ.

На място незабавно са изпратени служители на Второ РУ – Перник. Установено е, че между двамата е възникнал скандал, при който мъжът е отправил заплахи, засягащи живота на жената.

Той е задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед. По случая е образувано бързо производство, като действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.