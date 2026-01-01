Шимпанзето гений Ай, която можеше да разпознава повече от 100 китайски йероглифа и английската азбука, е починала на 49-годишна възраст, съобщиха японски изследователи.
Ай, което на японски означава „любов“, е участвала в проучвания върху възприятието, ученето и паметта, които са допринесли за по-доброто ни разбиране на интелигентността на приматите, се казва в изявление на Центъра за еволюционните корени на човешкото поведение към Университета в Киото.
Тя е починала на 9 януари от многократна органна недостатъчност и заболявания, свързани с напредналата възраст, съобщиха от университета, цитирани от АФП.
Ai the genius chimpanzee, who aided in research on perception, learning and memory, passed away due to old age at 49 in Inuyama, Aichi Prefecture.https://t.co/05OmVA1YDj— The Japan News (@The_Japan_News) January 11, 2026
Освен че владееше китайските йероглифи и азбуката, Ай можеше да разпознава и арабските цифри от нула до девет и 11 цвята, съобщи приматологът Тецуро Мацузава през 2014 г.
В едно проучване на Ай беше показан компютърен екран с китайския йероглиф за розово, заедно с розов квадрат и алтернативен лилав квадрат. Шимпанзето избра правилно розовия квадрат, каза Мацузава.
Когато ѝ беше показана ябълка, Ай избра правоъгълник, кръг и точка на компютърния екран, за да нарисува „виртуална ябълка“, обясни той.
Високите ѝ способности я превърнаха в обект на редица научни статии и медийни програми, включително проучвания, публикувани в списание Nature, и ѝ спечелиха прякора „гений“ в популярните медии.
Шимпанзето от Западна Африка пристигна в университета през 1977 г., а през 2000 г. роди син на име Аюму, чиито способности привлякоха вниманието към проучвания за предаването на знания от родител на дете, съобщи японската агенция Kyodo News.
「天才」チンパンジーのアイ逝く、49歳 霊長類研究に貢献（無料記事）https://t.co/GdWMzYSQeG— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) January 10, 2026
多くの文字や数字を識別した「アイ」が死んだと発表されました。緑色の画像を見て、多くの漢字の中から「緑」を指さすなど高い識字能力を発揮しました。
Проучванията на Ай помогнаха за създаването на „експериментална рамка за разбиране на ума на шимпанзетата, предоставяйки важна основа за разглеждане на еволюцията на човешкия ум“, заявиха от Центъра.
„Ай беше много любознателна и активно участваше в тези проучвания, разкривайки за първи път различни аспекти на ума на шимпанзетата“, добавиха те.