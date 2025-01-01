Кола се запали и горя на паркинга пред Терминал 2 на летище "Васил Левски" в София, алармираха потребители в социалните мрежи.

Снимки от инцидента, станал около 11:00 ч. днес, са качени и във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Летище Васил Левски - Паркинг 5 Публикувахте от Методи Атанасов в Вторник, 16 декември 2025 г.

По последна информация огънят е тръгнал от предната част на лекия автомобил.

На място веднага са пристигнали екипи на пожарната, които са успели да потушат пламъците, преди да бъдат засегнати паркираните в близост коли. Към момента данните са, че няма пострадали хора, но щетите по автомобила са големи.