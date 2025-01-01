Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че цивилните кораби в Черно море не бива да бъдат нападани и подчерта, че и Русия, и Украйна са предупредени за това.

„Спазвайки стриктно Споразумението от Монтрьо възпрепятствахме разпространението на войната в Черно море, но през последните дни взаимните атаки се превръщат в сериозна заплаха за сигурността на корабоплаването в Черно море. Взимането на прицел на търговски и цивилни кораби няма да бъде от полза за никого. Отправяме ясни предупреждения по тази тема и към двете страни“, заяви Ердоган в излъчвана на живо реч, която държа пред посланиците на Турция.

Турският президент определи като успех трите кръга преговори между Русия и Украйна, които бяха организирани в Истанбул.

В речта си турският президент постави акцент върху жертвите на военните конфликти и подчерта, че Турция не е забравила нито тях, нито изтезанията и безследно изчезналите.

"Турция не е забравила жертвите на военните конфликти, изтезанията и безследно изчезналите и разкритикува радетелите за демокрация и човешки права заради тяхното мълчание по време на гражданската война в Сирия", посочи Ердоган. В същото време той отново припомни ролята на Турция и подкрепата, която оказва на Сирия както за възстановяването ѝ, така и в борбата с тероризма. Турският президент отново осъди и военните действия в Газа.

„Знаете каква е площта на Газа – 365 кв. км. Когато говорим за Газа, говорим за място, което е колкото районите Бейкоз в Истанбул или Мамак в Анкара. Преди геноцида населението на Газа беше около 2,3 млн. Ето на такова място бяха хвърлени над 200 хил. тона бомби. С изсипването на 14 пъти повече бомби, отколкото в Хирошима, Газа беше изравнена със земята. Как при тази ситуация можем да говорим за работеща международна система, която търси решение на тези въпроси и се бори с несправедливостите? Как можем да се доверим на настоящия световен ред по отношение на сигурността и управлението?“, попита турският президент.

По отношение на ролята на Турция в Източен Кавказ, Ердоган почерта, че Армения и Азербайджан са все по-близо до подписването на мирен договор.

„Паралелно на този процес ние също се опитваме да напреднем в процеса на нормализиране на отношенията ни с Армения. Надявам се, че от началото на следващата година ще започнем да правим някои символични крачки“, каза Ердоган.

Ердоган отчете, че дипломатическата система на Турция се разраства и страната вече има 264 представителства. Той подчерта, че с разрастването на доверието в Турция и нейното значение в световната политика, се увеличават и отговорностите на дипломатите на страната, а като основни инструменти за напредъка на страната посочи туризма, износа, отбранителната индустрия и икономиката.

Турският президент цитира данни, според които износът на Турция е нараснал от 36 милиарда долара на 270 млрд. долара, а приходите от туризъм в страната са надхвърлили 61 млрд. долара и изтъкна ролята на дипломатите за този успех. Ердоган съобщи пред посланиците, че през 2025 г. е осъществил 24 посещения зад граница, посрещнал е 91 лидери в Турция, провел е 270 срещи и 176 телефонни разговора.