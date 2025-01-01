Възстановено е движението за моторни превозни средства (МПС) над 12 т по пътя София-Кулата при 441 км, през граничния преход "Кулата-Промахон", съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Движението за тежкотоварни автомобили беше ограничено малко след 12:00 часа днес. Водачите изчакваха на място. На официалната страница на Главна дирекция "Гранична полиция" беше съобщено за възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция заради стачка на фермери.

Вчера движението на граничен преход "Кулата-Промахон" беше ограничено от 13:00 до 18:00 ч. Стачката на гръцки фермери продължава вече 14 дни. Тя започна на 3 декември, когато в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на Промахон е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция. Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Мярката е с цел да бъде осигурена безопасността на движението във връзка с протестните действия на земеделските производители от Северна Гърция.