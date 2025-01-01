Движението на товарни автомобили през граничен преход "Кулата-Промахон" е преустановено до 20:00 часа, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП). Информацията е актуална към 13:00 часа.

Причина за преустановяване на движението са протестните действия от страна на гръцки земеделски производители от Северна Гърция. Към този момент леките автомобили и автобуси се пропускат и в двете посоки.

В района на граничния преход се образуват опашки от камиони. Движението се регулира от "Пътна полиция". Водачите изчакват на място. Вчера движението в района на граничния преход "Кулата" беше ограничено и в двете посоки.

От пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обясниха, че водачите на тежкотоварни автомобили се отклоняват по обходен маршрут по пътя София - Кулата през пътен възел "Симитли" към пътя Симитли - граничен преход "Илинден-Ексохи".

Гръцките гранични власти временно преустановиха пропускането на автомобили на прехода "Промахон". На 3 декември, към 14:00 часа, в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на "Промахон" е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция.

Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция.