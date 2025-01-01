По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа за постоянно 57-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на съпругата си, съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 25 декември 2025 г., в къща в с. Долни Богоров, обвиняемият е нанесъл удари с юмруци в областта на главата, лицето и гърба на своята съпруга. Вследствие на това той й е причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е започнато разследване, за което се предвижда затвор. С постановление на прокурор е бил задържан за срок до 72 часа. В миналото той е осъждан.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянен арест спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.