След огромната работа по изграждането и оборудването на Детската болница „Света Анастасия“ в Бургас, начинанието навлиза в своя решителен етап - сформиране на екипа, който е сърцето на всяка болница, съобщиха от Общината.

На 22 декемвриОбщина Бургас обяви конкурс за управител на многопрофилната болница за активно лечение на детски болести. До 10 февруари 2026 г. всеки, който има желание, отговаря на изискванията и е отдаден на каузата „детско здраве“, може да представи своята концепция за развитието на Болницата за 3-годишен период.

Провеждането на конкурса ще мине през три етапа - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, представяне на програма за развитие на болницата и събеседване, по време на което кандидатът ще трябва да защити стратегията си за развитието на лечебното заведение и да демонстрира добро познаване на здравното законодателство.

Подробна информация за конкурса можете да намерите в информационните канали на Община Бургас и тук: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555705186783 , https://www.linkedin.com/company/110621085/admin/dashboard/

Интересът за работа в Детската болница, чиято цел е да промени модела на здравеопазване - с грижа за малките пациенти и родителите, е много голям. Вече са подадени над 500 кандидатури от всички сфери на дейност на болницата - медицински и немедицински специалисти - както от България, така и от чужбина.

Община Бургас

Всички, които проявяват интерес за работа могат да изпращат актуални автобиографии, придружени от мотивационни писмо на demografia@burgas.bg. Вече са получени голям брой кандидатури за работа в администрацията и в поддръжка на лечебното заведение, затова към момента спира набирането на кандидатури за позиции в администрацията.

Педиатричната болница ще предлага денонощна спешна помощ и ще събере на едно място медици от 25 специалности. Болницата ще разполага със 142 легла, 12 от които реанимационни.

Община Бургас

„Голямата ни цел е красивата и модерна сграда, оборудвана с последно поколение апаратура, да се превърне в болница от нов тип, в която децата да получават адекватно лечение и грижа, а родителите - нужната подкрепа“, коментира кметът Димитър Николов, за когото изграждането на детска болница в Бургас е лична кауза.