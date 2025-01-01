Продължават дейностите по изграждането и оборудването на Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия” в бургаския квартал „Зорница”.

Към момента се извършва доставка на специализирана медицинска апаратура и обособяване на вътрешните помещения в сградата.

Здравното заведение е разположено в непосредствена близост до Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ)-Бургас.

Зоната около болницата ще бъде обновена с ремонтирани улици, нова организация на движението, зелени площи и пешеходни пространства.

Строителството на сградата стартира в началото на 2024 година.