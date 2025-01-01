Жена от Златарица е станала жертва на грабеж и побой, след като била нападната от 42-годишен мъж, с когото имала връзка, съобщиха от полицията.

На 29 декември около 10:40ч. е получен сигнал от жителка на гр. Златарица за извършен грабеж на дамската й чанта и за нанесен побой. Около 06:20ч. жената се придвижвала пеша към работното си място, когато била пресрещната от 42-годишен мъж, с когото потърпевшата имала връзка. Мъжът съборил жертвата на земята, завлачил я до необитаема къща и я залял в областта на лицето с течност с мирис на нафта. Нанесъл й удари с ръце и крака в областта на ребрата, след което й отнел дамската чанта с лични вещи и мобилен телефон.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. При извършено претърсване в условията на неотложност в дома на извършителя е намерена дамската чанта на потърпевшата. В РУ Елена е започнато разследване.