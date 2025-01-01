Опашки пред банките в различни градове на страната се образуваха дни преди предстоящото превалутиране, което изненада икономисти и наблюдатели. За това разказа в ефира на NOVA макроикономистът и преподавател в Сoфийския университет „Св. Климент Охридски“ Васил Караиванов.

Кадри с чакащи хора са заснети в много градове у нас, сред които Хасково и София. От рано сутринта опашка се образува и пред Българската народна банка, въпреки че тя отваря по-късно. „Не разбирам защо хората бързат да обменят или внасят левове още сега. Курсът в момента е по-неизгоден от фиксирания курс, който ще бъде задължителен“, коментира Караиванов.

Два дни до еврото: Плащане само в брой на Нова година

Повечето чакащи са на място, за да купят стартови пакети с евро, с които да посрещнат новата година. Част от хората обясниха пред телевизионната камера, че са колекционери и искат да запазят комплектите като спомен.

Според Караиванов няма причина за притеснение относно самия преход. Възможно е в часовете между 21:00 ч. на 31 декември и ранните часове на 1 януари някои банкови системи временно да не работят заради техническото преминаване към новия режим, но това се очаква да бъде за кратко. „По-скоро говорим за минути, а не за часове. Обявеният по-дълъг период е по-скоро за презастраховане“, обясни икономистът.

3 дни до еврото: спира онлайн банкирането за дните около Нова година

Той посъветва хората, които планират плащания в новогодишната нощ, да разполагат с известна сума пари в брой, тъй като е възможно временно да не работят картови плащания. Каква сума да носят зависи изцяло от личните им планове и разходи.

По отношение на електронните ваучери за храна Караиванов увери, че от първия работен ден на новата година те ще могат да се използват без проблем.

4 дни до еврото: Как ще се плащат данъците след въвеждане на еврото

Възможни са и краткотрайни затруднения при някои търговци или таксиметрови услуги, особено в първите часове на 1 януари. Очаква се част от апаратите все още да показват суми в лева, като плащането ще може да се извършва както в лева, така и в евро.

Икономистът беше категоричен, че няма нужда от бързане и дълги опашки преди 1 януари. Българската народна банка ще обменя левове в евро по фиксирания курс без ограничение във времето – години наред, както това правят и други европейски централни банки.