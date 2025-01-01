25-годишен шофьор с положителна проба за кокаин предизвика катастрофа в Разградско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 декември в Самуил. Водачът не е спазил дистанция и е ударил кола с 39-годишен водач.

Тестът му за алкохол е бил отрицателен, но за наркотици е отчел наличие на кокаин. След отказ да даде кръв за химичен анализ, мъжът е задържан.

У него са открити близо 8 грама канабис. Дрогата и автомобилът са иззети.