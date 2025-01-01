Възстановено е движението при км 441 на пътя София - Кулата през граничен преход "Кулата" за моторни преводни средства над 12 тона, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура".

Припомняме, че протестиращите гръцки земеделски производители и животновъди са издигнали днес нови блокади, съобщи по-рано телевизия „Скай“. В информацията се посочва, че до 16:00 часа днес отново е бил затворен пътят до граничен пункт „Кулата-Промахон“ на българо-гръцката граница, след като вчера вечерта блокадата бе изцяло вдигната и движението на камиони беше възстановено.

Границата тогава беше блокирана малко след 14:00 часа. На „Промахон“ е разположена селскостопанска техника, с която протестиращите заплашват напълно да блокират движението, ако техните искания не бъдат изпълнени.

Шофьори разказаха, че вчера са били осигурявани „прозорци“ за преминаване на тежкотоварни автомобили, а днес е имало само рано сутринта. Някои от шофьорите чакат на границата вече повече от денонощие.