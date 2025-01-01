Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т при граничния преход "Кулата", съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура".

Припомняме, че по-рано от пътната агенция съобщиха за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили над 12 т през "Кулата", като трафикът се отклоняваше по обходен маршрут.

Трети ден на блокади по българо-гръцката граница

В информацията си за ситуацията към 13:00 часа от "Гранична полиция" предупредиха, че във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на моторни превозни средства през граничните преходи на границата с Гърция.

Причината за това бе, че малко преди обед в събота гръцките фермери в знак на протест обявиха, че спират да пропускат тежкотоварни камиони при "Кулата".