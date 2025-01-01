Тийнейджъри пострадаха при катастрофа на пътя за Бузлуджа, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 декември на пътя III-5005, км.3+500 за връх Бузлуджа.

18-годишният шофьор е бил с трима пътници - две момчета на по 17 години и 18-годишно момиче.

Колата е паднала в крайпътно дере. Пострадали са 18-годишнита жена и едното от момчетата на 17 години.

Оказана им е медицинска помощ и са освободени. Водачът е тестван за алкохол, отчетен е отрицателен резултат.