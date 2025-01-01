Полицията в Лом разследва побой между непълнолетни, заснет и разпространен в социалните мрежи, съобщиха от полицията

На 29 декември 2025 г. около 09:00 ч. в Районното управление в Лом е получен сигнал за видеоклип, публикуван в социалната мрежа Facebook, на който се вижда как две момчета нанасят побой над друго момче в района на Спортната зала в града.

След проведени оперативно-издирвателни мероприятия участниците в инцидента са установени. По случая е започнато разследване.

Разпитани са свидетели, а момчетата, нанесли побоя, са отведени в РУ – Лом, където са направили пълни самопризнания. Те са задържани за срок до 24 часа.

Работата по изясняване и документиране на случая продължава под надзора на полицията.