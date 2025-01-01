Три центъра за временно настаняване с общ капацитет 510 места осигуряват целогодишно подслон за хора без дом в София. През зимните месеци натоварването на услугите нараства, което изисква постоянна организация и бърза реакция за предотвратяване на риск за живота и здравето на хората. Това каза заместник-кметът по социални дейности и интеграция на хора с увреждания Надежда Бачева пред БТА.

Организация и реакция при нарастващо търсене на подслон

Центровете за временно настаняване функционират целогодишно, като заетостта и състоянието на настанените се следят ежедневно. При увеличен брой хора в нужда се търсят алтернативни решения, което е част от дългосрочната политика на Общината за осигуряване на подслон при риск.

Един сигнал може да направи разликата

Сигнали за хора в нужда могат да подават граждани, институции, неправителствени организации и полиция. След получаването им мобилен екип реагира на място, извършва разговор и оценка на ситуацията.

Гражданите могат да подават сигнали на телефон 0889 301 054, който работи денонощно, на 02/803 59 25 – дирекция „Социални услуги“, както и на 112 при спешни случаи. „Навременният сигнал често предотвратява тежки последици“, подчерта Бачева.

Мобилни екипи и денонощна реакция

При изразено желание от страна на човека се организира транспорт до център за временно настаняване, а при влошено здравословно състояние се осигурява настаняване в лечебно заведение. Процедурата работи денонощно и позволява бърза реакция при спешни случаи, особено при ниски температури.

Няма „типичен случай“ – всяка ситуация се оценява отделно

Оценката за необходимостта от настаняване се извършва от социални работници на терен и винаги е индивидуална. Не съществува универсален профил или бърза формула. Всяка ситуация е различна и изисква време, разговор и професионална преценка. Вземат се предвид социалното положение, здравословното състояние, възрастта, моментният риск, както и климатичните условия.

Важно е да се подчертае, че по закон решението за ползване на социална услуга е на самия човек, освен в случаите на пълно запрещение, отбеляза Надежда Бачева. Това е принцип, който уважаваме. Нашата роля е да информираме, да обясняваме, да предлагаме възможности и да настояваме, когато има реален риск за живота и здравето, добави тя.

Правото на избор остава водещ принцип

Хората имат право да откажат и това се случва сравнително често, коментира Бачева. По думите ѝ това е една от най-трудните части на социалната работа, защото понякога виждаш реална опасност, а същевременно си длъжен да уважаваш избора на човека. Тя обясни, че отказите се документират по установения ред, но контактът не се прекъсва. Хората, които отказват настаняване, продължават да бъдат насочвани към пунктовете за храна и топли напитки, както и към медицинска помощ при нужда. Работата с тях е процес, който изисква време и постоянство.

Защо част от хората отказват подслон

Причините са различни и винаги лични. Част от хората са живели дълго време на улицата и са изградили начин на оцеляване, който трудно се променя. Други имат здравословни или психични проблеми, зависимости или загубено доверие в институциите.

Тези причини не могат да бъдат решени с еднократна мярка. Те изискват дългосрочна работа, търпение и постоянен контакт. Затова и нашият подход не е натиск, а последователност – да присъстваме, да разговаряме, да предлагаме подкрепа отново и отново, посочи зам.-кметът.

Повече от легло и топлина

Центровете за временно настаняване не са просто място за пренощуване. Там работят екипи от социални работници, психолози и други специалисти, които оказват подкрепа според индивидуалните нужди на всеки човек. Осигурява се съдействие за медицински прегледи и лечение, помощ за издаване на документи за самоличност, консултации за социални права, както и подготовка за включване в заетост. За хора в напреднала възраст или с увреждания се търсят подходящи дългосрочни услуги. Целта е стабилизиране на ситуацията и създаване на реални възможности за промяна.

От кризисна мярка към по-трайно решение

Престоят в кризисен център е първа стъпка към стабилизиране и намиране на по-устойчиво решение. Столичната община работи с неправителствени организации и социални услуги, които подпомагат хората след напускане на центровете – при търсене на работа, стабилизиране на доходи, социална адаптация. Без тази последваща работа рискът от връщане на улицата остава висок. Затова политиката ни е насочена не само към кризисна реакция, а към устойчиво включване, отбеляза Бачева.

Поглед напред: устойчиви решения и обща отговорност

В дългосрочен план се разглеждат и възможности за изграждане на социални жилища. Това е сложен процес, който изисква време, терени и финансиране, но той е част от визията ни за по-устойчиви решения, посочи зам.-кметът. Тя призова хората да не остават безучастни. Най-важното, което могат да направят, е да подадат сигнал. Един навременен сигнал дава възможност на екипите да реагират и да окажат помощ. Това е реален начин гражданите да бъдат част от решението и да допринесат за това градът ни да бъде по-грижещ се и отговорен.